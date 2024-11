Al via la seconda edizione della mostra d’arte contemporanea “Stop allo 048 degli Oggetti”

Così come nella prima, anche in questa seconda edizione, che avrà luogo a Catania presso Le Ciminiere (Viale Africa/Piazzale Asia), dal 17 Novembre al 6 Dicembre 2012, “Stop allo 048 degli oggetti” diventa contenitore e veicolo di temi sociali e ambientalisti, invitando artisti e designer italiani e stranieri ad esporre le loro opere realizzate con materiali di recupero e concernenti le tematiche del rispetto ambientale e della prevenzione alla malattia.

Il bando di concorso, aperto fino al 5 Ottobre 2012 e scaricabile al sito www.stop048oggetti.it, è rivolto ad artisti emergenti sul tema del riciclo e della malattia. Sono ammesse opere di pittura, scultura, installazione, video, fotografia, poesia, costume e design. Si darà priorità alle schede di adesione che perverranno in ordine di arrivo alla mail info@stop048oggetti.it.

La selezione delle opere sarà fatta da una giuria di persone proveniente dal mondo artistico: Daniela Aquilia, curatore dell’evento, Giuseppina Rdice, Storico dell’Arte e docente presso l’Accademia di Belle arti di Catania e Saverio Calogero Vinciguerra, Coordinatore Artistico per l’Accademia di Belle Arti di Firenze, Giuseppe Vitale, Allestitore dell’evento.

Elemento innovativo rispetto alla prima edizione è rappresentato dal premio “Residenza artistica a Berlino”, assegnato all’artista che avrà mostrato maggiore sensibilità alla tematica dell’evento. Il premio è realizzato in collaborazione con l’associazione ArtProTacheles ed il PLUS Berlin Hotel & Hostel, nell’ambito del progetto M.A.P.#1 (Mobile Atelier Project #1) http://artprotacheles.blogspot.de/p/mobile-atelier-project.html.

Il 24 Novembre, come rilancio dell’attività per la mostra d’Arte Contemporanea, è fissato un incontro aperto al pubblico con le cinque associazioni ambientaliste, Greenpeace, Orione, WWF, Legambiente, Rifiutizero, per proporre nuove soluzioni ecologiche per il nostro territorio. Per saperne di più e per scaricare il bando di partecipazione visitate il sito dell’evento http://www.stop048oggetti.it/.