Sanità in Calabria, Sapia attacca Spirlì: ‘Ritiri l’ordinanza isterica’

Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Francesco Sapia, della commissione Sanità, a proposito del recente provvedimento con cui il presidente facente funzioni della Regione Calabria ha sospeso, nelle strutture pubbliche regionali, i ricoveri e le attività di ambulatorio non urgenti.

Il parlamentare prosegue:

«Con una decisione fuori di ogni grazia, Spirlì ha colpito i calabresi, soprattutto i più deboli, creando uno squilibrio inaccettabile nell’offerta sanitaria. Così il sedicente partito degli italiani ha mostrato la propria vera identità, cioè di forza politica di palazzo e dei ricchi, che ignora alla grande il diritto alla salute di malati e utenti ordinari, in una regione che ha bisogno come il pane di una sanità pubblica per tutti. La cara presidente Jole Santelli, che sapeva ragionare, non avrebbe mai adottato questa ordinanza storta e insana».