‘Ospiti indesiderati a casa nostra’: il racconto di una giovane rientrata a Reggio

“Dopo due mesi di silenzio stampa, sento di dover dire ciò che penso, non perché mi ritengo particolarmente illuminata, ma perché spero che la mia esperienza faccia riflettere chi si trova a fare il giudice rispetto a cause che nemmeno conosce”.

Sono le parole di Elena Tortorella, una giovane reggina fuorisede che, durante l’emergenza coronavirus si è trovata, come molti altri ‘emigrati’, a vivere un’esperienza drammatica.

“Sono una ragazza di 19 anni che, come tanti, ha deciso di seguire le sue passioni e, con una scelta consapevole, è andata a vivere fuori casa, in un’altra città, a migliaia di kilometri dalla sua terra.

Scelta che non rimpiango, perché quando sai di fare qualcosa per te stessa sei disposta a dei sacrifici e, nonostante la mia indole di “cittadina del mondo”, quello della lontananza dalle proprie radici lo sarà sempre. Ad un certo punto la mia “nuova vita”, alla quale mi stavo ormai abituando è stata stravolta: voi di certo ricorderete l’ 8 marzo come la data simbolo di questa “brutta situazione”, segnata dal Covid-19, che ha coinvolto tutti, io ne ho una diversa, perché quel 22 di febbraio ero nella mia camera a Cremona, quando un sentimento di paura ha travolto tutto.

La gente ha inziato a rinchiudersi in casa, a fare rifornimento di cibo, la tv rimaneva sempre accesa in attesa di nuove notizie riguardo al famoso paziente 1. Io nel frattempo cercavo di rimanere tranquilla, e di tranquillizzare chi mi stava attorno, perché ognuno, si sa, reagisce a modo suo. Cercare di non far trasparire la mia stessa preoccupazione, per il bene altrui è stata cosa non facile, ma sono fiera di me per averlo fatto.

Quando ormai stavo impazzendo, un po’ per la situazione un po’ perché non riuscivo a studiare per un esame che avrei dovuto dare non appena fosse finito tutto (che allora si presumeva accadesse nel giro di una o due settimane) giorno 24 febbraio arriva la chiamata dei miei zii, i quali si offrono di venirmi a prendere in modo da passare insieme quella settimana. Io decido di accettare. Una volta arrivata, inizia la mia quarantena.

Tutti e tre insieme e responsabilmente, nonostante le cose si stessero facendo serie, abbiamo deciso di NON TORNARE a casa, di NON RISCHIARE per i nostri cari. Questa decisione è stata presa prima dell’8 marzo, quindi nessuno ci vietava di farlo: nessun decreto, nessun controllo per le strade, nessuna sanzione penale prevista.