StoriedelParco, Ludovica e Antonino, il pattinaggio artistico di Italica Sport brilla con la giovane coppia reggina

È capitato a tutti di indossare i pattini per la prima volta all’interno della propria abitazione. Magari nella propria stanza, in salone o in cortile. Ci si sente più sicuri e in caso di caduta, i soccorsi arriverebbero in tempi record. Pattinare è sinonimo di libertà, forse per questo piace tanto ai più piccoli che amano volteggiare nei corridoi delle mura di casa avanti e indietro fino all’infinito.

Dopo il successo dello scorso anno, ritorna #StoriedelParco, lo spazio riservato ai protagonisti del Parco Caserta Sport Village che intende dare risalto e valore alle storie vere della gente comune. Storie speciali dei propri iscritti e di chi frequenta ogni giorno la struttura sportiva, come quella di Ludovica e Antonino, piccoli atleti del pattinaggio artistico di Italica Sport.

Lei otto, lui nove anni, lei spigliata e intraprendente, lui introverso e più riservato ma entrambi disciplinati, corretti e molto seri durante gli allenamenti. Iniziano entrambi a pattinare al Parco Caserta nel 2017. I pattini già li conoscono, eccome. Ludovica li ha rubati al fratellino più piccolo cogliendo al volo l’occasione di un regalo della nonna poco apprezzato. Iniziano le prime lezioni da autodidatta e scoppia subito l’amore.

Per Antonino invece la passione per i pattini è una questione di famiglia.

“Perché ho deciso di iniziare a pattinare? Mio zio pattinava – risponde orgoglioso Antonino – E poi si fa tanta strada con i pattini, che altrimenti a piedi non faresti (ride n.d.r.)”.

Oltre allo svago ed al sano divertimento, pattinare si rivela un ottimo esercizio fisico che aiuta i bambini a sviluppare le proprie abilità motorie, a prendere maggior confidenza con il proprio corpo e con il senso dell’equilibrio.

“Il pattinaggio artistico mi piace tantissimo – racconta Ludovica – Avevo sospeso per un breve periodo poi ho voluto riprendere, i pattini mi mancavano troppo. Al Parco Caserta Sport Village mi trovo molto bene e la mia istruttrice Francesca è bravissima. Prima di ogni gara ci dice semplicemente di stare tranquilli e che andrà tutto bene e di avere fiducia in noi”.

La giovane coppia di pattinaggio artistico di Italica Sport, formata da Antonino e Ludovica, ha ancora tanta strada da fare anche se ha già ottenuto importanti risultati a livello agonistico.

“Pattinare in coppia è davvero difficile perchè si deve entrare in sintonia e coordinazione col partner senza trascurare l’aspetto tecnico legato alla propria difficoltà di stare su quattro ruote – spiega la coordinatrice Francesca Ieracitano, istruttrice di Italica Sport – Ludovica e Antonino, rientrano nella categoria Giovanissimi, hanno esordito con l’attività agonistica per la prima volta nell’anno sportivo 2017/18 partecipando ai campionati regionali della Federazione Italiana Sport Rotellistici nella specialità coppia danza. Sebbene abbiano iniziato a pattinare insieme non molto prima dei campionati, sono riusciti, con l’impegno e l’intensificazione degli allenamenti, a superare le difficoltà dell’impatto con la gara e dell’esibizione in pubblico”.

Un primo traguardo che ha permesso loro di guadagnare in poco tempo sicurezza e fiducia nell’altro e che apre le porte ad una carriera agonistica ricca di soddisfazioni.

Il Parco Caserta continuerà nei prossimi mesi a narrare le storie dei suoi tanti piccoli e grandi atleti.

Perché il Parco Caserta Sport Village è un contenitore di emozioni, un piccolo scrigno in cui si celano storie meravigliose di uomini e donne, piccoli sportivi ed atleti che lottano quotidianamente per il raggiungimento di un traguardo, che sia esso sportivo o personale. Storie di coraggio e determinazione, storie fatte di sport e valori come quella della giovane coppia reggina Ludovica ed Antonino.

