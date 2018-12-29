Si tratta di una previsione di ulteriori 3 milioni e 600 mila euro, per il 2019, divisa in 4 lotti

Proseguirà anche nel 2019 la manutenzione straordinaria delle strade di Reggio Calabria. Negli ultimi mesi si è mosso qualcosa, diverse strade sono state sistemate, ma la situazione è ancora lontana dalla normalità.

L’ultima seduta annuale del Consiglio comunale è servita all’amministrazione per presentare la proposta di integrazione al piano delle opere pubbliche triennale, già licenziato dal consiglio in primavera, con nuovi interventi di manutenzione straordinaria delle strade e delle opere di sicurezza annesse, compresi i canali e le caditoie di deflusso delle acque meteoritiche.

Si tratta di una previsione di ulteriori 3 milioni e 600 mila euro, per il 2019, divisa in 4 lotti di eguale portata, destinati al centro, sud, nord e le zone alte della città.

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