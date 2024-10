Strade martoriate, acqua e illuminazione stradale. Mosorrofa chiede aiuto

Gran parte della periferia reggina risulta abbandonata a se stessa, ma tra i quartieri, uno dei più martoriati è certamente quello di Mosorrofa. Strade colme di buche, illuminazione fatiscente, disservizi idrici sono ormai quotidianità per la gente che risiede nella vallata Agatina.

Nonostante proprio da lì passi l’Acqua della Diga del Menta, non si capisce come a tutt’oggi non sia ancora reso il servizio idrico per tutto il quartiere, che, quotidianamente, dopo le 17.30, si ritrova a non avere una goccia d’acqua dal proprio rubinetto.