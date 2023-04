Strade 'di plastica' a Reggio: countdown per l'inizio dei lavori

Presentato in a Commissione Consiliare “Territorio, urbanistica, patrimonio edilizio e terriero, edilizia privata, viabilità, infrastrutture, trasporti, servizi tecnologici”, lo scorso 14 marzo, l’esperimento dell’asfalto green a Reggio Calabria sta per diventare realtà. Il countdown, infatti, secondo quanto appreso da CityNow, dovrebbe essere ormai agli sgoccioli.

Asfalto green a Reggio Calabria: countdown per i lavori

Anti-rumore e con dei risvolti positivi sull’ambiente, sono queste le peculiarità che hanno portato all’idea di impiegare questo tipo di asfalto in città. La proposta, presentata dal consigliere Gianluca Califano, che vede il coinvolgimento dell’Università Mediterranea, è stata accolta non senza qualche scetticismo, dato lo stato delle strade in città, che si tratti del centro o della periferia. L’iniziativa, però, prosegue a gonfie vele e l’attesa per vedere partire la stesura del bitume è quasi terminata.

La scorsa settima, gli attori principali si sono riuniti per un tavolo tecnico al Cedir per valutare i prossimi passi. Alla riunione hanno preso parte il consigliere comunale Califano, il geometra Megale, il prof. Praticò, il titolare della ditta che si occuperà dei lavori ed il direttore dei lavori incaricato dal Comune. Un incontro produttivo, secondo le parti, che dà il via ai lavori.

Salvo difficili cambiamenti, si partirà proprio n questi giorni con la stesura del nuovo bitume in via Filippini, oggetto, nei giorni scorsi, di sopralluoghi da parte del gruppo di lavoro.

Importante ricordare che la stesura del nuovo asfalto sarà un esperimento per valutarne l’impiego anche in altre strade della città. Ad occuparsi del monitoraggio sarà il DIIES.

Un importante elemento, di cui si dovrà necessariamente tener conto, la presenza del basolato sotto l’asfalto di numerose vie di Reggio, ub fatto che non depone proprio a favore dell’asfalto green, ma che comunque dovrà essere attentamente studiato.