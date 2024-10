Strage di Bologna, Bruni (PD): ‘Simbolo di disumanità, 85 morti per mano vigliacca’

Scrive in una nota Amalia Bruni, Gruppo Partito Democratico e Vicepresidente della Commissione Antindrangheta.

Prosegue la Bruni:

“In quell’attentato si contarono 85 morti e centinaia di feriti. La più piccola era Angela Fresu, tre anni, stava andando in vacanza con la mamma sul lago di Garda, il suo corpo non è mai stato ritrovato. Il più anziano si chiamava Antonio Montanari e aveva 86, anni, aveva perso per un soffio l’autobus per tornare a casa ed era andato in stazione per avere informazioni. Altri 82 italiani persero la vita per una mano vigliacca che voleva minare le fondamenta democratiche del nostro Paese ma l’Italia, invece, ha retto e reagito bene”.