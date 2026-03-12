UE, Denis Nesci: ‘Via libera a pacchetti turistici’

"Un passo avanti importante per rafforzare la fiducia nel settore turistico e sostenere uno dei comparti strategici per l'economia europea e italiana, a partire da territori come la Calabria", le parole di Nesci

“Regole più chiare, maggiore trasparenza e più tutele per i consumatori: il Parlamento europeo ha approvato la riforma della direttiva sui pacchetti turistici, un passo avanti importante per rafforzare la fiducia nel settore turistico e sostenere uno dei comparti strategici per l’economia europea e italiana, a partire da territori come la Calabria“.

Lo dichiara l’eurodeputato Denis Nesci (Fratelli d’Italia – ECR), relatore ombra del provvedimento, commentando il via libera dell’Aula di Strasburgo all’accordo sulla revisione della normativa europea.

La nuova direttiva aggiorna il quadro legislativo alla luce delle trasformazioni del mercato del turismo e introduce una definizione più chiara di pacchetto turistico, rafforzando gli obblighi di informazione per i viaggiatori e garantendo maggiore trasparenza sui diritti dei consumatori e sulle modalità di rimborso in caso di disservizi.

Una riforma per la trasparenza e la tutela dei viaggiatori

Il testo chiarisce inoltre le condizioni legate alle circostanze inevitabili e straordinarie che possono determinare l’annullamento di un viaggio e stabilisce che l’eventuale utilizzo dei voucher debba avvenire esclusivamente su base volontaria e con il consenso del consumatore.

“Questo intervento – sottolinea Nesci – rappresenta un risultato politico significativo perché rafforza la fiducia dei cittadini nel turismo organizzato e offre regole più certe anche agli operatori del settore. È un passaggio particolarmente rilevante per regioni a forte vocazione turistica come la Calabria, dove il turismo rappresenta una leva fondamentale di sviluppo economico, occupazione e valorizzazione del territorio”.

Impatto economico e valorizzazione del territorio calabrese