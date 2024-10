Strasser: ‘Contento che la Reggina torni in B. Allora accettai consigliato da un campione’

Una sola stagione alla Reggina, non particolarmente fortunata per lui e per gli amaranto, conclusasi con la retrocessione in serie C. Intervistato da TMW l’ex centrocampista del Milan Rodney Strasser, racconta come arrivò in riva allo stretto e consigliato da chi: “Sono contento che la Reggina sia tornata in B dopo tanti anni. A Reggio sono stato molto bene, peccato per la retrocessione. Un anno strano con 5 allenatori. Era la mia prima volta al Sud e trovai un pubblico bellissimo e una grande città. Sono stato molto bene in Calabria. Avevo chiesto consiglio a Gattuso che mi aveva invitato ad accettare. Il trasloco da Milano me lo organizzò suo cugino Francesco…”