‘Street Art Contest’, i murales per valorizzare il patrimonio di Reggio Calabria

Il progetto STREET ART CONTEST, patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria ed inserito nel programma dell’Estate Reggina 2017, nasce dalla volontà dell’Associazione MENTE TECNICA di valorizzare il patrimonio collettivo della città di Reggio Calabria. La valorizzazione avviene attraverso la promozione di un contest, tramite il quale verrà selezionato l’artista che realizzerà il murales in uno degli spazi individuati dai settori Pianificazione Urbana, Patrimonio Collettivo, Ambiente, ai sensi del Regolamento per la realizzazione di murales e per l’esercizio di spray art su spazi pubblici e privati (approvato con Delibera Consiliare n. 32 del 14.06.2016).

Il contest si svolgerà il 1° settembre 2017 alle ore 10:00 e si concluderà alle ore 22:00.

Al termine, la giuria, composta da 5 membri esperti in materia artistica, comunicazione visiva e tutela del paesaggio, proclamerà il vincitore del concorso.

Link regolamento https://www.dropbox.com/s/pjazb7ugouokx2h/Street-art-contest.pdf?dl=0

Link modulo di iscrizione https://www.dropbox.com/s/n6ozu4rpvxb75dj/BANDO-SAC_Domanda-adesione.doc?dl=0