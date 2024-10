Snack Garage: il nuovo punto di riferimento per lo street food a Reggio Calabria

Per celebrare la nuova apertura disponibili delle offerte imperdibili. A Festa Madonna spazio anche al panino con la salsiccia

L’attesa è finita! Il 12 settembre 2024 alle 18:30 apre le porte Snack Garage, il nuovo brand reggino che promette di rivoluzionare l’offerta gastronomica della città. Situato in Via del Torrione 85, proprio di fronte a Pasqualino, Snack Garage nasce dall’idea dei fratelli Mario e Pasqualino Latella, già noti per la loro storica pizzeria “Pasqualino Pizza & Vino“.

Ma cos’è Snack Garage e perché dovreste provarlo?

Dalla pandemia, mangiare fuori casa è diventato sempre più un lusso. L’aumento dei costi energetici e delle materie prime ha inciso pesantemente sui menu dei ristoranti, rendendo i pasti fuori casa quasi proibitivi per molti, in particolare per le famiglie numerose e i giovani. Snack Garage risponde a questa esigenza offrendo un’alternativa gustosa, accessibile e di qualità.

Un fast food innovativo e inclusivo

Snack Garage è un fast food che unisce i comfort food internazionali più amati, come Kebab, Hamburger, Porchetta e Salsiccia, ma con un’identità 100% reggina.

Grazie all’ottimizzazione dei processi produttivi e all’eliminazione degli sprechi, il team di Snack Garage è riuscito a mantenere un livello qualitativo molto alto, pur riducendo significativamente i prezzi. Nessun compromesso sulla qualità: solo materie prime scelte con cura e una lavorazione efficiente per offrire a tutti un’esperienza gastronomica memorabile.

Promozioni esclusive per l’apertura

Per celebrare l’apertura, Snack Garage ha preparato una serie di offerte imperdibili. Fino al 22 settembre sarà aperto solo a cena, ma dal 23 sarà disponibile anche a pranzo.

Inoltre, su Deliveroo è attiva una promozione lancio con uno sconto del 50% su tutto il carrello, valido sia per il ritiro che per la consegna a domicilio.

E non finisce qui: in occasione di Festa Madonna, dal 14 al 17 settembre, potrete gustare il tradizionale panino con salsiccia accompagnato da una bevanda o una birra al prezzo speciale di soli €5!

Una mascotte unica: Snack, la capra aspromontana

Per rendere l’esperienza ancora più divertente, Snack Garage ha scelto una mascotte davvero originale: Snack, una capra aspromontana che si crede un talentuoso pilota e ama preparare deliziosi sandwich per i suoi “garagisti”. Snack rappresenta perfettamente lo spirito del brand: unico, radicato nel territorio e pronto a sperimentare nuove strade.

Bisestyle, l’agenzia creativa dietro la comunicazione di Snack Garage, ha trasformato un semplice logo raffigurante una capra in un’icona frizzante e fuori dagli schemi.

Snack, la capra, è ora la mascotte ufficiale del brand e protagonista di una campagna pubblicitaria surreale, visibile in tutta la città e sui bus Atam.

Oggi, all’inaugurazione del nuovo Snack Garage, tutti potranno conoscerla dal vivo e scattare foto insieme a lei!

“Con il suo approccio innovativo e originale, – ci racconta Piero Golfo Direttore Creativo di Bisestyle – abbiamo creato un progetto che rende Snack Garage inconfondibile coinvolgente”.

Venite a scoprire il nuovo punto di riferimento per lo street food a Reggio Calabria! Snack Garage vi aspetta con il suo menu irresistibile e le sue promozioni speciali.