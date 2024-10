Striscia la Notizia a Reggio Calabria per il cane che ‘fiuta’ i gratta e vinci

Striscia la Notizia a Reggio Calabria per Sissy, il cane che ‘fiuta’ i gratta e vinci fortunati. La storia ha dell’incredibile, ma sembra avere un fondo di verità.

La piccola di nome Sissy, ha una storia curiosa alle spalle: era stata lasciata in affidamento per qualche giorno al nipote del suo padrone, ma quest’ultimo non è più tornata a riprenderla. Il nuovo affidatario cercava qualcuno che la potesse adottare perché non poteva tenerla, ma quando la meticcia ha dato prova delle sue abilità, il suo destino è cambiato.

Il nuovo padrone, recatosi alla ricevitoria Marcianò sul corso Garibaldi ha scoperto con incredibile sorpresa che Sissy, prima annusa il pacco intero di biglietti e poi tra tanti, riesce ad indicare quello vincente.

Fatto sta che l’uomo ha vinto 500 euro per tre giorni consecutivi, incassando un bottino di 1.500 euro.

Una straordinaria capacità sensitiva o solo coincidenze? A fare chiarezza sull’accaduto è perfino arrivata Striscia la Notizia, che ieri sera ha mandato in onda un servizio, girato a Reggio a dicembre, che mette alla prova la piccola Sissy. L’inviato “Eugenio il genio”, si è recato col cane alla ricevitoria e dopo averle fatto annusare diversi biglietti, è rimasto di stucco constatando che il biglietto scelto dal fiuto di Sissy era effettivamente vincente. Complimenti alla piccola Sissy che da cane che rischiava di essere abbandonato è diventata una star indiscussa del gioco a premi.

fonte: l’ecodelsud.it