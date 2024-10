Striscia la notizia, finalmente un’inviata dalla Calabria

Il suo nome è Erica Cunsolo, originaria di Rosarno in provincia di Reggio Calabria. Il volto della giovane giornalista, che rappresenterà la nostra regione all’interno del telegiornale satirico più famoso d’Italia, non è nuovo alle telecamere.

Già lo scorso maggio, infatti, era andato in onda su canale 5 il primo servizio di ‘Erica senza K‘, questo il nome scelto della neo inviata di Striscia la notizia. Un’inchiesta che aveva creato grande scalpore riguardante proprio la città di Reggio.

“Tutto è iniziato da qui… un servizio dimostrativo andato in onda il 27 maggio scorso.

Vi raccontavo della cattiva abitudine di alcuni tassisti di Reggio Calabria di non attivare il tassametro.

Da allora ho ricevuto tantissimi messaggi di stima e di incoraggiamento a proseguire in questa missione: dar voce alla mia terra attraverso il programma televisivo più visto in Italia.

Mi è stata data questa grande opportunità e da domani proverò con determinazione e con il vostro supporto a fare del mio meglio”.