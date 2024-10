Studenti e docenti del liceo ‘Rechichi’ in scena per “Le nozze di Figaro”

Gli intrecci e le avventure della celeberrima opera mozartiana “Le nozze di Figaro“, su libretto di Lorenzo Da Ponte, sul palcoscenico dell’Auditorium Comunale di Polistena, il prossimo giovedì 30 maggio alle 20.30.

Ieri mattina la conferenza stampa di presentazione dell’ambizioso progetto del Liceo Statale “Giuseppe Rechichi“, indirizzo musicale, nella sede di Cinquefrondi.

Un cast composto da studenti e docenti dell’Istituto, con il supporto di artisti esterni per completare l’organico della complessa partitura del genio di Salisburgo.

Nell’incontro con i giornalisti, il dirigente scolastico Francesca Maria Morabito ha esordito nel ringraziare quanti hanno reso possibile questo allestimento. A partire dal regista Mario De Carlo, fino a Serenella Fraschini, soprano, che in sinergia con Caterina Riotto ha curato la direzione artistica dell’evento.

De Carlo ha esordito:

«Mi ha stuzzicato l’idea di poter lavorare con gli studenti del Liceo musicale per la possibilità non solo di far conoscere il grande patrimonio musicale e teatrale mozartiano, ma anche di trasmettere valori artistici alle nuove generazioni. Nella consapevolezza – ha aggiunto – che rappresentano il nostro futuro e saranno i professionisti del domani. Oggi l’occasione per mettere in scena Le Nozze di Figaro è ghiotta.

È un testo di bruciante attualità e ricco di stimoli per riflettere sui fermenti etici e culturali della società. L’opera coglie un momento storico, il ‘700, in cui si sta sgretolando un’età e un’altra è alle porte. Nel nostro allestimento l’ambientazione guarda al finire degli anni ’50, tempo in cui volgeva al termine il processo di ricostruzione del dopoguerra, ma nascevano quei fermenti rivoluzionari che arriveranno alla sintesi negli anni ’60 e ’70 del secolo. Un accostamento non peregrino – commenta ancora De Carlo – di cui mi piace sottolineare la valenza e il messaggio sociale».