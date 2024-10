Studenti milanesi meravigliati dalla bellezza di Gallicianò: ‘Non vogliamo più andare via’

Quanta bellezza: il passaggio in fiumara, i paesaggi straordinari, gli esplosivi profumi della primavera, lo scampanellio delle capre, il pranzo al casello forestale

Quando ci è arrivata la richiesta di accompagnare 50 studenti del terzo anno del Liceo Classico Manzoni di Milano da Amendolea a Gallicianó, via Sentiero dell’Inglese, non potevamo credere alle nostre orecchie. Abbiamo prontamente sconsigliato l’itinerario e suggerito mille alternative di gran lunga più semplici, ma non c’è stato niente da fare.

“Siamo scesi da Milano apposta. I ragazzi sono entusiasti, equipaggiati e preparati ad affrontare questo cammino. Hanno visto questi luoghi in fotografia, letto Corrado Alvaro e non vedono l’ora di conoscere la ‘gente in aspromonte’ che parla ancora la lingua dei greci di Calabria , arrivando a Gallicianò a piedi”. Inizia così il racconto su Facebook della guida Noemi Evoli, un riassunto della splendida esperienza vissuta da 50 studenti milanesi, rimasti letteralmente abbagliati dalla bellezza di Gallicianò.

“Partiamo dal ponte di San Carlo in tarda mattinata, arriviamo a Gallicianó nel primo pomeriggio. Il passaggio in fiumara, i paesaggi straordinari, gli esplosivi profumi della primavera, lo scampanellio delle capre, il pranzo al casello forestale e tutta la bellezza intorno, accompagnano questi giovani passi sicuri e decisi alla meta. Arrivati finalmente in piazza, sotto il tempio di San Giovanni, un po’ di riposo e poi via per i vicoli di questo piccolo gioiello, patrimonio dell’umanità. È stata una giornata indimenticabile. Che ha insegnato tanto. A me. A noi guide. Ragazzi splendidi, sorridenti, curiosi e attenti. L’incontro con Mimmo, Giovanni, Padre Elia e la piccola comunità di Gallicianò è stato emozionante anche per me. Il tempo a volte passa troppo in fretta”.

Un gruppetto di studenti siede sui gradini del piccolo teatro, con gli occhi proiettati verso la vallata. “Noi, a Milano, questo silenzio non ce l’abbiamo. Questi luoghi… È bellissimo. Non vogliamo andare via”, il messaggio pieno d’amore degli studenti verso luoghi puri e meravigliosi, lontani dal caos milanese.

(CLICCA QUI per vedere il video)