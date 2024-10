Sudtirol, Bisoli: ‘Reggina candidata a lottare per le prime posizioni. Dovremo fare una partita da cattivi’

E’ certamente la rivelazione di questo campionato. Con l’arrivo di Bisoli la squadra ha iniziato a volare e nelle diciotto gare in cui l’allenatore è stato in panchina dalla quarta giornata, solamente due sono state le sconfitte. Il tecnico dice la sua sulla sfida alla Rggina, dichiarazioni riprese da trivenetogoal.it: “Dopo due vittorie il morale è alto. Ora dobbiamo tornare con i piedi per terra, sapendo che la partita sarà diffile e che giocheremo contro la seconda della classe, candidata anche a lottare per le prime posizioni. Dovremo fare una partita da cattivi, chiudendo gli spazi. Dobbiamo resettare quanto abbiamo fatto fino ad ora e ripartire. Tranne Lunetta sono tutti arruolabili. Loro hanno un atteggiamento diverso rispetto a Frosinone e Parma. La squadra ha capito che dobbiamo giocare alla morte ogni gara“.