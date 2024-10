Sudtirol, Bisoli: ‘Non mi sento fortunato, abbiamo meritato’

La gioia dei padroni di casa manifestata da tutta la tifoseria del Sudtirol, ribadita dal tecnico Bisoli in conferenza stampa ai microfoni di Antenna Febea: “Sono felice di questa qualificazione. Sapevo che avremmo sofferto, poi abbiamo fatto gol nel momento giusto. Volevamo rendere orgoglioso un popolo che non era abituato ad un calcio così. La Reggina ha fatto una grande partita ma ha trovato un muro. La gara si giocava sull’episodio, noi siamo stati bravi, da novembre siamo nelle prime quattro, non mi sento fortunato, abbiamo meritato“.

