Sudtirol-Reggina: il Druso si prepara ad accogliere il play off (foto)

Tra poche ore il via al primo turno play off che si gioca al Druso di Bolzano tra il Sudtirol e la Reggina. Per la squadra di casa due risultati su tre, mentre gli amaranto hanno l’obbligo di vincere per accedere alle semifinali. La squadra di Inzaghi è carica e motivata e sarà accompagnata dalla solita presenza di tifosi anche in trasferta. Per limiti di spazio il settore ospiti può contenere 625 spettatori e sarà al completo.