Sudtirol-Reggina: le formazioni ufficiali. Sorpresa nell’attacco amaranto

E’ quasi tutto pronto allo stadio Druso di Bolzano per la terza gara del girone di ritorno del campionato SerieBKT. Ecco come scenderanno in campo Sudtirol e Reggina:

Sudtirol (4-3-3): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; Belardinelli, Tait, Fiordilino; Odogwu, Mazzocchi, Rover. In panchina: Minelli, Berra, Vinetot, Siega, Carretta, Casiraghi, Eklu, Pompetti, De Cool, Marconi, Giorgini, Schiavone. Allenatore: Pier Paolo Bisoli.

Reggina (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Hernani; Canotto, Gori, Ménez. In panchina: Aglietti, Colombi, Bouah, Liotti, Loiacono, Lombardi, Cicerelli, Rivas. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna. Assistenti: Domenico Palermo di Bari e Gamal Mokthar di Lecco. IV ufficiale: Mattia Caldera di Como. VAR: Alessandro Prontera di Bologna. A-VAR: Fabiano Preti di Mantova.