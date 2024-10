Reggina: mister Inzaghi presenta il match contro il Sudtirol

Grande rispetto per un avversario che sta stupendo tutti, ma anche a Bolzano la Reggina proverà ad imporre il proprio gioco ed a regalare una grande gioia ai propri tifosi.

“Il Sudtirol è la vera sorpresa di questo campionato – dichiara Mister Inzaghi – bisogna riconoscerne i meriti e fare i complimenti a Bisoli. Detto questo, per la Reggina non deve cambiare assolutamente nulla riguardo l’approccio o la gestione. La nostra mentalità è la stessa fin dall’inizio, ovvero affrontare qualsiasi avversario con la consapevolezza di provare ad imporre il nostro gioco e le nostre idee. Come ho ripetuto più volte stiamo facendo qualcosa di straordinario, e per un allenatore guidare un gruppo del genere è motivo d’orgoglio”.

Anche al Druso, gli amaranto potranno contare sul supporto e l’entusiasmo di tantissimi tifosi reggini. “Il popolo reggino conferma ancora una volta di essere il nostro dodicesimo uomo. I tifosi sono fondamentali, per noi non rappresentano più una sorpresa ma una bellissima certezza. Quando siamo andati sotto con la Ternana, la curva ci ha sostenuto ancora di più, capendo che questi ragazzi, al di là di un risultato in quel momento avverso, stavano dando tutto come sempre. Questi sono aspetti che nell’arco di una stagione possono fare la differenza”.