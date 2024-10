Sudtirol-Reggina: la sfida è partita, le parole del centrocampista Tait

Un finale di stagione in fase calante quello del Sudtirol, scivolato al sesto posto della classifica in virtù di un percorso ultimo con poche soddisfazioni. Dopo la sconfitta di Modena e l’ufficializzazione dell’avversario da affrontare, ha parlato il centrocampista Fabian Tait in sala stampa, dichiarazioni riprese da TuttoModenaWeb.com: “Dispiace non essere arrivati quarti, abbiamo fatto una stagione straordinaria, sono soddisfatto di tutti i miei compagni e faccio i complimenti a ognuno di loro. Il colore giallo ci da parecchio fastidio (risate n.d.r.), il Modena ha un centrocampo importante, Gerli è un giocatore davvero fenomenale, credo sia uno dei più forti del campionato. Abbiamo fatto forse il più brutto primo tempo della stagione, avevamo tanta pressione e si è visto, invece, nel secondo tempo ci siamo sbloccati e abbiamo rischiato anche di strappare il pareggio. Alla fine abbiamo subito chiesto cosa avessero fatto le dirette rivali, non dobbiamo pensare al pareggio nei Playoff, dobbiamo provare a vincere contro la Reggina, ma sarà una gara difficilissima, bisogna pedalare in vista dei Playoff“.

