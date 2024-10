Sudtirol-Reggina: la probabile formazione amaranto. Il tecnico ha un solo dubbio

E’ arrivato il giorno della gara. La Reggina, dopo l’entusiasmante qualificazione ai play off, vuole proseguire la sua avventura, ma per farlo ha un solo risultato a disposizione, la vittoria. Si giocherà in partita secca con i padroni di casa che soprattutto davanti al pubblico amico nell’arco della stagione hanno dimostrato grande solidità, ma adesso la storia è diversa come anche le motivazioni e lo stato emotivo delle due squadre. Il gruppo amaranto è carico e voglioso di conquistare la semifinale e farà di tutto per raggiungerla. Mister Inzaghi dovrà rinunciare a Camporese, Rivas e Menez, ma recupera Cionek e Crisetig.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Contini, Loiacono, Cionek (Terranova), Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara; Canotto, Strelec. All. Inzaghi