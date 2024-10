Sugarfree, esce il nuovo singolo ‘Niente è come prima’

Gli Sugarfree la nota band italiana interprete di successi quali CLEPTOMANIA, SOLO LEI MI DA,SCUSA MA TI CHIAMO AMORE ,TI AMO A MILANO, NON BASTA STARE INSIEME e tante altre presenterà al mercato digitale mondiale in nuovo singolo dal titolo “NIENTE E’COME PRIMA” realizzato nei mesi di Marzo e Aprile 2020.

La band è composta tuttora dalla formazione storica con MATTEO AMANTIA (voce) PEPPE LOIACONO (batteria) e CARMELO SIRACUSA ( basso).

La band ha debuttato nel 2004 quando con il brano “CLEPTOMANIA” ha raggiunto il primo posto della classifica Fimi-Nielsen per ben 5 settimane consecutive conquistando il disco d’oro e quello di platino con oltre 60.000 copie vendute. A Febbraio del 2006 la band partecipa al 56 Festival della canzone italiana di Sanremo nella categoria big raggiungendo un ottima posizione nella classifica finale mentre nel gennaio del 2008 ritorna sulla scena con il singolo “SCUSA MA TICHIAMO AMORE” brano che diventa colonna sonora dell’omonimo film campione di incassi diretto da Francesco MOCCIA .

Negli anni successivi la band realizza una serie di brani di ottimo successo quali “TI AMO A MILANO”,”LE TUE FAVOLE” e“ NON BASTA STARE INSIEME” i quali sono trasmessi dalle piu’importanti emittenti radiofoniche italiane e raggiungono tutti le piu’alte posizioni delle piu’importanti classifiche italiane.

La band nei mesi di Marzo e Aprile 2020 in piena crisi “Coronavirus” lavora e realizza un “gradevolissimo” ed “attuale” brano dal titolo “NIENTE E’ COME PRIMA” che racconta delle criticità attuali, lancia un Sos e termina con un messaggio di speranza per il futuro prossimo il testo è scritto dal cantautore di fama internazionale GATTO PANCERI già autore di “VIVO PER LEI” ed altre hits mondiali mentre le musiche sono composte e arrangiate da Emiliano Patrik Legato (già arrangiatore dei Simple Minds).

C’è anche la Calabria nella produzione difatti il produttore esecutivo è il reggino Pasquale Lacquaniti mentre del live management se ne occupa il tropeano Francesco Monteleone.

Ecco il link per l’ascolto del brano su spotify