Sul Lungomare di Scilla la serata astronomica a cura del Planetarium Pythagoras “Sulla rotta di Ulisse”

Venerdì 4 agosto 2017 dalle ore 21.00 fino alle ore 23.00 il Planetario Pythagoras Città Metropolitana – Società Astronomica Italiana sez. Calabria dà appuntamento, alla cittadinanza tutta, sul Lungomare di Scilla, sulla pedana predisposta dalla Lega navale italiana, Sezione di Scilla, nei pressi del “Lido Paradiso”, per una serata astronomica dal titolo “Sulla rotta di Ulisse”.

L’iniziativa, inserita nel programma “Stelle d’Estate 2017”, vedrà protagonista il “Cielo d’Estate” con le Costellazione estive del Sagittario, dello Scorpione, del Cigno, della Lira e dell’Aquila.

Osserveremo un Cielo di piena estate con un sguardo al Cielo di primavera che ci sta lasciando.

Lo spettacolo offerto dall’osservazione della Luna, dei pianeti Giove e soprattutto Saturno al telescopio regalerà certamente emozioni al pubblico presente.

Per quanto l’inquinamento luminoso consentirà si potranno osservare oggetti del Cielo profondo, come per esempio l’ammasso globulare M13, la nebulosa planetaria M57.

Tentare non nuoce!

Gli esperti del Planetario guideranno il pubblico in questo meraviglioso viaggio tra stelle e pianeti riservando ai bambini una particolare attenzione.