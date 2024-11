Sul Monte Curcio la III edizione de #LaSilaSuonaBene

L’11 Settembre, Monte Curcio tornerà ad essere luogo privilegiato della III edizione de #LaSilasuonaBee.

“Saliremo ancora una volta a 1788 m di altitudine, rigorosamente in ovovia e lì troveremo una delle figure più affascinanti e controverse della storia musicale e culturale italiana degli ultimi 40 anni: Giovanni Lindo Ferretti.

A lui e al suo spettacolo “A cuor contento”, summa del miglior repertorio di Ferretti da solista, con i CCCP Fedeli alla linea e con il Consorzio Suonatori Indipendenti (C.S.I .), sarà affidato il canto del Monte.

Un evento in collaborazione con Sila sviluppo scarl all’interno della manifestazione “Sapori e colori lungo le sponde dei laghi” ed in partenariato con G.A.L. SILA, ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, Parco nazionale della Sila, il Comune di Spezzano, Archimedia produzioni, Piano B – Eventi e Produzioni.

Durante il concerto verranno raccolti fondi utili alle zone colpite dal terremoto nelle Marche.

