Sulla Rai ‘Asino Vola’, il film che racconta il mondo magico di Marcello Fonte

E’ disponibile sulla piattaforma Rai Play il film ‘Asino Vola’, lungometraggio diretto e interpretato dall’attore reggino Marcello Fonte. Uscito nel 2015, Asino Vola sta conoscendo una seconda vita dopo l’enorme successo riscontrato da Fonte negli ultimi mesi.

Il film che racconta il mondo magico di Marcello Fonte, che non a caso lo ha diretto, scritto e interpretato, vestendo i panni di diversi personaggi. Paolo Tripodi ha collaborato alla regia, lo stesso Tripodi e Giuliano Minati hanno scritto il film assieme a Fonte.

Il film narra le vicende di Maurizio, un bambino minuto ma caparbio, cresciuto, tra mille avventure solitarie, nella fiumara: un piccolo ruscello quasi sempre asciutto, situato nella più povera periferia di Reggio Calabria. Qui le persone buttano tutto ciò che non gli serve più.

La discarica rappresenta per il piccolo Maurizio un parco giochi e proprio lì, il piccolo protagonista, tra carcasse di automobili trasformate in rifugi e piccoli e grandi tesori, matura il sogno di poter far parte della banda musicale del paese.

Importante il cast che affianca Fonte, e che vede la presenza anche dell’attore reggino Saverio Malara. Piccola parte per Luigi Lo Cascio, le voci di Mosè e Angiulina sono affidate rispettivamente a Lino Banfi e Maria Grazia Cucinotta.

Riscoprire Asino Vola è il modo ideale per conoscere i primi passi mossi da Marcello Fonte prima del boom che con Dogman lo ha portato a farci apprezzare in tutta Europa. In attesa di vedere, con enorme curiosità, l’attore reggino nel nuovo Pinocchio di Garrone, al fianco di Roberto Benigni…

