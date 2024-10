Sulla Rai fiction sulla strage di Duisburg. Klaus Davi: “Si dia spazio ai calabresi onesti”

«Caro Presidente, la Rai, che Lei autorevolmente rappresenta, manderà in onda il prossimo mercoledì 22 maggio in prima serata la fiction “Duisburg – Linea di sangue” sulla “strage di Ferragosto” avvenuta a Duisburg, in Germania, il 15 agosto 2007, interpretata, tra gli altri, da Daniele Liotti, per la regia di Enzo Monteleone.

Chiedo che sia colta questa occasione per dare spazio nei Tg e nei talk anche alla Calabria e alla San Luca che da quegli anni hanno maturato una coscienza civile e una sensibilità netta contro le mafie. Questa Calabria esiste e viene bistrattata dai mass media.

Non sono per la censura, essendo giornalista non lo sarò mai, ma Le chiedo di cogliere questo mio appello da tecnico della comunicazione per fare servizio pubblico anche in un’ottica di amplificazione di quanto di positivo offrano quei territori, fiore all’occhiello del nostro turismo».

Questo il testo scritto dal giornalista e massmediologo Klaus Davi, candidato sindaco a San Luca (RC), a Marcello Foa, Presidente della Rai.