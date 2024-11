Sulla Via Marinadi Reggio il mosaico floreale dedicato alla Madonna della Consolazione.

La raffigurazione con i fiori della sacra effige della Madonna della Consolazione da esporre durante la celebrazione della festa reggina, si è realizzata grazie alla volontà dell’Associazione dei Portatori della Vara, al suo presidente, ed al coraggio di accettarne la realizzazione da parte della ditta “Romeo Fiori di DavideRomeo” ed il proprio team.È la prima volta, infatti, che a Reggio viene effettuata una lavorazione floreale con questa tecnica, oltretutto resa particolarmente difficile per lo sviluppo delle proporzioni (metri 3,20 x 3,20), per i colori e le sfumature e, infine per ciò che la sacra effige rappresenta per ogni reggino.Davide si è avvalso della preziosa collaborazione tecnica dell’Architetto Alessandro Luciano Marino. Tutti gli intervenuti si tiene a precisare sono di Reggio Calabria. Il quadro è esposto da oggi fino a martedì nell’aiuola sottostante VillaZerbi sulla via Marina. an s link