Summer Arena Soverato: ultimi giorni di allestimento in attesa del concerto di Fedez e J-Ax

Sono in via di ultimazione i lavori per la Summer Arena di Soverato.

L’area, allestita dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, si appresta quindi a ospitare il primo grande evento in cartellone per questa estate nella Perla dello Jonio.

Stiamo parlando del concerto, unico in tutta Italia, di J-Ax e Fedez che si terrà il prossimo 15 luglio.

Il concerto è stato fortemente voluto dai due rapper italiani, per offrire ai loro fan una sorta di “appetizer” – un antipasto, come ha avuto modo di definirlo lo stesso Fedez -, di quello che sarà il loro primo album insieme, che verrà pubblicato all’inizio del prossimo anno, anticipato nelle ultime settimane da quello che fin da subito è diventato tormentone dell’estate 2016, “Vorrei ma non posto”.

Da lì poi ci saranno altri concerti, ma il primissimo, J-Ax e Fedez hanno deciso di farlo a Soverato.

Non a Roma, Milano o altre grandi città, bensì in Calabria.

Un grande evento, quindi, per cui fervono letteralmente i preparativi, a partire dalla struttura che accoglierà questa data “zero”: dopo una settimana di intense sessioni di lavoro per montatori, tecnici e responsabili dell’allestimento, la Summer Arena è finita, pronta per accogliere, con i suoi posti a sedere predisposti, ben oltre quattromila spettatori, suddivisi nei vari settori.

«Manca solo qualche ritocco, ma la Summer Arena è praticamente pronta – ha affermato Maurizio Senese -, e questo nonostante i soliti e qualche sedicente giornalista catanzarese di una piccola testata che non informa ma disinforma, abbiano cercato di metterci in cattiva luce e ostacolarci in qualche modo, anche solo nell’opinione pubblica, non comprendendo l’importanza di una simile operazione. La Summer Arena è una realtà: una struttura importante, unica in Calabria per gli eventi estivi, che veicolerà turismo non solo a Soverato, una cittadina che vuole tornare a essere davvero la Perla dello Jonio e che ha capito che può farlo anche attraverso iniziative come questa».

Nella programmazione della Summer Arena di luglio e agosto ce n’è infatti per tutti i gusti: dopo il taglio del nastro di venerdì 15 con Fedez e J-Ax, si proseguirà poi l’8 agosto con Fiorella Mannoia, il 10 con Sean Paul, il 18 agosto con Vinicio Capossela, il 21 con Gianna Nannini.

Chiuderà il programma, almeno per il momento, il concerto di Alborosie previsto per il 25 agosto.

Ad ognuno di loro il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, consegnerà il Pitagora d’argento, l’opera del maestro orafo Michele Affidato dedicata al filosofo e matematico dell’antica Kroton, ideata e realizzata al fine di promuovere in importanti eventi la storia e la cultura del territorio calabrese.

Summer Arena 2016

Fedez e J-Ax – 15 luglio

Fiorella Mannoia – 8 agosto

Sean Paul – 10 agosto

Vinicio Capossela – 18 agosto

Gianna Nannini – 21 agosto