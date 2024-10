Summer Arena di Soverato: Nek, Il Volo, Marracash e tanti altri

Ci sarà anche Beppe Carletti alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione della Summer Arena a Soverato. L’area, organizzata e programmata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, animerà anche quest’anno la cittadina jonica, ospitando al campo Marino una ricca serie di eventi dal vivo per tutti i gusti.

La rassegna sarà presentata ufficialmente martedì 4 aprile alle ore 11.30 nella sala consiliare del Comune di Soverato, sebbene nelle scorse settimane siano già state preannunciate alcune delle iniziative previste in cartellone. Beppe Carletti e i Nomadi saranno infatti il primo appuntamento previsto con una manifestazione aperta a tutti i fan e alle loro famiglie da parte della storica rock band italiana: il 17 giugno ci sarà infatti il NomadIncontro, un intero pomeriggio in compagnia dei musicisti che firmeranno autografi e faranno foto, per arrivare insieme all’orario di inizio del concerto, in serata. Vista la particolarità della giornata che taglierà il nastro della seconda Summer Arena, Beppe Carletti, tra i fondatori dei Nomadi, ha annunciato che prenderà parte anche alla presentazione ufficiale del programma, martedì prossimo.

L’incontro al Comune di Soverato sarà moderato da Rossella Galati e Domenico Milani; e sono previsti gli interventi del presidente della Provincia di Catanzaro Enzo Bruno, del sindaco di Soverato Ernesto Alecci, dell’assessore al Turismo del Comune di Soverato Emanuele Amoruso, e del promoter Maurizio Senese.

Nel corso della conferenza saranno anche rivelati altri spettacoli in programma alla Summer Arena, che andranno ad aggiungersi a quelli già resi noti. Dopo il NomadIncontro del 17 giugno, ci sarà un altro grande evento, per la prima volta in Calabria: il 14 luglio saliranno sul palco della Summer Arena i tre protagonisti de Il Volo che proporranno il loro omaggio ai Tre tenori; il 25 luglio sarà poi il turno di Nek, il 27 quello del duo Marracash e Guè Pequeno. L’11 e il 12 agosto altro appuntamento da non perdere con il LYD- EDM Festival, la due giorni di electronic music dance che avrà una line up di dj/producer tra i più prestigiosi al mondo. Ancora musica italiana il 19 agosto, quando ci sarà il concerto di Mannarino, e il 21 agosto, quando ci sarà quello di Francesco Renga.

La conferenza di presentazione non sarà solo per la stampa, ma aperta a chiunque voglia assistervi.

ESSE EMME MUSICA

INVERNO/PRIMAVERA 2017

Fiorella Mannoia

09/04

Teatro Gentile – Cittanova

10/04

PalaMilone – Crotone

SUMMER ARENA 2017

Soverato

NomadIncontro

17/06

Il Volo

14/07

Nek

25/07

Marracash e Gué Pequeno

27/07

LYD-EDM Festival

11/08

12/08

Mannarino

19/08

Francesco Renga