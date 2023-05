Summer Camp 2023 della Juventus Academy Reggio Calabria. Iscrizioni ancora aperte

Iscrizioni ancora aperte per quello che si preannuncia come il grande appuntamento dell’estate con il calcio giovanile. Parliamo del Summer Camp 2023 della Juventus Academy Reggio Calabria fissato per luglio esattamente nei giorni che vanno dal 24 al 28 presso la struttura sportiva di Cucullaro in Aspromonte. La location che ospiterà i partecipanti è l’Hotel Centrale in Piazza Mangeruca a Gambarie, un Hotel con ristorante, SPA e centro Benessere al centro di Gambarie, una delle più belle località di montagna della Calabria, all’interno del Parco Nazionale d’Aspromonte. I genitori non potranno soggiornare presso l’hotel dove soggiornano i partecipanti.

Per informazioni sui costi e le modalità di pagamento rivolgersi presso la Segreteria “Segato”, sita in Viale Messina, 54 (previo appuntamento).

Contatti: 329 2921435 – Email: [email protected]

Il programma della settimana

LUNEDI

15:00-16:00 Consegna camere

17:30-19:00 1° Lezione Tecnica

20:00-20:45 Cena

21:00-22:30 Riunione Tecnica

23:30 Buonanotte

MARTEDI

08:15-09:15 Colazione

10:00-12:00 2° Lezione Tecnica

13:00-13:45 Pranzo

16:00-18:00 3° Lezione Tecnica

19:00-20:00 Animazione

20:00-20:45 Cena

23:30 Buonanotte

MERCOLEDI

08:15-09:15 Colazione

10:00-12:00 4° Lezione Tecnica

13:00-13:45 Pranzo

16:00-18:00 5° Lezione Tecnica

19:00-20:00 Piscina e Relax

20:00-20:45 Cena

21:30-22:30 Giochi di gruppo

23:30 Buonanotte

GIOVEDI

08:15-09:15 Colazione

10:00-12:00 6° Lezione Tecnica

13:00-13:45 Pranzo

14:30-15:30 Giochi di gruppo

16:00-18:00 7° Lezione Tecnica

19:00-20:00 Animazione

20:00-20:45 Cena

23:30 Buonanotte

VENERDI

08:15-09:15 Colazione

10:00-12:00 Torneo finale e premiazioni

13:00-14:00 Pranzo

14:30 Saluti

Il tutto coordinato dallo staff tecnico della Juventus composto da Giuseppe Credo (coord. tecnico) e Francesco Barone (coord. area portieri)

Le attività

Nel corso della giornata si succedono allenamenti e momenti ludici in cui i ragazzi vengono impegnati in coinvolgenti giochi e competizioni, diventando veri protagonisti della vacanza.

ESERCITAZIONI TECNICHE: Uso costante del pallone, proposte sempre diverse e stimolanti, correzione ed attenzione al gesto, coinvolgenti gare tecniche, di abilità e precisione sono le nostre prerogative didattiche che hanno come obiettivo non solo quello di sviluppare la conoscenza del gioco del calcio, ma anche di garantire ad ognuno la possibilità di migliorare il proprio bagaglio tecnico.

ESERCITAZIONI TATTICHE: Esercitazioni mirate al gioco di squadra con giochi e partite studiate appositamente per trasmettere ad ognuno la possibilità di imparare i segreti di ogni ruolo e di ogni reparto.

Lo sviluppo degli obiettivi specifici è inerente alle seguenti aree:

• Area Tecnica

• Area Tattica, Individuale e Collettiva

• Area Atletico-Motoria

Programmi per i portieri

Ogni settimana un programma specifico viene svolto per i portieri, con esercitazioni mirate e studiate appositamente per affinare le caratteristiche specifiche e la tecnica del ruolo più complesso e difficile tra tutti.

Lo sviluppo degli obiettivi specifici è inerente alle seguenti aree:

• Area tecnica

• Area tattica individuale e di squadra

• Area Atletico-Motoria

• Area Cognitiva