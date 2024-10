“Sunday Padel” al Castiglia Padel Center. Iscrizioni ancora aperte

Prosegue il progetto sportivo nato la scorsa estate da una idea di due giovani reggini Fabrizio Nucera e Sebastiano Pugliese. Viene istituita la prima edizione del “Sunday Padel” presso il ‘Castiglia Padel Center’ di via Vico Ferruccio a Reggio Calabria e l’appuntamento è fissato per domenica 20 novembre. Una giornata intera dedicata allo sport del momento, un torneo che vedrà protagoniste diverse coppie amatoriali che si sfideranno per la conquista dell’ambito trofeo. Diverse le realtà che hanno creduto in questo progetto, tra cui la prestigiosa Calabria Motori, concessionario ufficiale Mini. L’evento è aperto a tutti i cittadini che vorranno assistere allo spettacolo dello sport più in voga oggi, nel cuore della città di Reggio Calabria. Sono aperte le iscrizioni. Seby: 340.0752892, Fabrizio: 320.9738817