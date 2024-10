Sunset Beach Club, a Palmi un’oasi fatta di bellezza e bontà

Situato lungo la costa tirrenica di Reggio Calabria, il Sunset Beach Club è un luogo incredibilmente affascinante.

Ogni piccolo particolare è stato curato con attenzione e dedizione, per rendere lo stabilimento una cartolina da portare nel cuore. Che vogliate trascorrere una giornata al mare, mangiare una pizza o godere di un drink al tramonto, lo stabilimento balneare di Palmi è il luogo ideale.

GARDEN BEACH

Il ‘giardino’ del Sunset è il cuore dello stabilimento balneare. Nel garden beach, ogni fine settimana, al Sunset si può degustare l’aperitivo, cullati tra gli inconfondibili colori della Costa Viola.

Tantissime le persone che ogni weekend si ritrovavano sulla spiaggia per assistere all’immergersi del sole nel mare, al tramonto, e ovviamente bere in relax cocktail serviti da Barman esperti e professionali.

Ricercata la selezione di distillati, al Sunset per esempio è possibile trovare ben 30 tipologie diverse di gin.

CUCINA DI QUALITA’

La ristorazione è senza dubbio il punto di forza del Sunset. Eventi, degustazioni, cucina gourmet, pizzeria, braceria a vista e ovviamente tanto pesce.

La selezione dei piatti è curata nei minimi dettagli, la base di partenza è la scelta delle materie prime, fatta con la massima cura e attenzione.

Un menu diversificato tra le varie proposte, unite dalla qualità dei piatti, non può che ‘abbracciare’ tutti i gusti e le preferenze dei clienti.

TUTTO FACILE CON LA NUOVA APP

Come si può prenotare un ombrellone o un tavolo per pranzo o cena? Al Sunset Beach Club non c’è niente di più semplice. Basta infatti scaricare l’applicazione disponibile in tutti gli store digitali, e con un semplice clic potrai effettuare la prenotazione.

Si tratta del modo più semplice, rapido e sicuro per prenotare. Notevole il successo riscontrato dall’app dal giorno del lancio ufficiale, al Sunset infatti quasi il 90% delle prenotazioni avviene attraverso questo metodo.