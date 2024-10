SuperEnalotto, giocatore calabrese vicino al jackpot milionario

È mancato un solo numero a un giocatore calabrese per centrare il “6” al SuperEnalotto.

Il colpo è stato sfiorato nel concorso di lunedì 7 dicembre, in anticipo di un giorno per la festività dell’Immacolata: a Soverato (CZ) è stato centrato un “5” da 6.354,36 euro, precisamente nella ricevitoria “Quelli del Toto” in corso Umberto I 220.

La caccia al “6”, invece, riprenderà domani con un Jackpot da 75 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Calabria, riferisce Agipronews, l’ultimo “6” è stato centrato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.