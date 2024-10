SuperEnalotto, centrato un cinque a Motta San Giovanni

Jackpot vicinissimo a Motta San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria: il 6 manca, ma grazie a un sistema online sono stati vinti oltre 10mila euro La giocata – che ha centrato tre 4 Stella e altre vincite minori – ha fruttato 164mila euro divisa in 16 quote in tutta Italia: una di queste è stata venduta alla ricevitoria sala giochi Cogliandro, sulla Strada Statale 106 km 19 111. Per il prossimo concorso il Jackpot di ripartenza metterà sul piatto 7,3 milioni di euro: in Calabria, riferisce Agipronews, l’ultimo 6 è stato realizzato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.