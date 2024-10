Superenalotto, Cosenza e Isola Capo Rizzuto centrati due 5

Jackpot a un passo per due giocatori calabresi del SuperEnalotto: centrati però due 5 da 23mila euro ciascuno.

Le schedine vincenti sono state convalidate a Cosenza (Tabacchi in via XI Strada Torre Alta Inferiore) e Isola Capo Rizzuto (Crotone, Tabacchi in via Tommaso Campanella 6). Adesso la sestina esatta mette in palio 47,8 milioni di euro, sarebbe il diciassettesimo premio più alto nella storia del concorso.

In Calabria, riferisce Agipronews, è stato centrato l’ultimo Jackpot del 2016, un premio record da 165 milioni, grazie a una schedina giocata a Vibo Valentia, mentre da inizio anno la vincita più altra registrata in regione è un 5 da 81mila euro finito a Catanzaro lo scorso 20 luglio.