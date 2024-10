Taekwondo – Academy con altri due Ori reggini in Sicilia, la strada pronta per il Kim & Liù 2019

Domenica 12 Maggio 2019, Festa della Mamma al insegna del Taekwondo, per i ragazzi dell’Academy Sport Center di Reggio Calabria, impegnati nella seconda edizione della Kid’s Cup al Palalberti di Barcellona P.G..

Il primo a scendere sul tatami con un’altra stupenda prestazione di tecnica e strategia di gara è stato Zito Vincenzo, categoria Esordienti A cinture verdi/blu -27kg,che vince nei quarti 20 a 14 portandosi in semifinale e superandola per superiorità tecnica alla a metà del secondo tempo per 26 a 5, così poi arrivando in una intensa finale combattuta e vinta per 8 a 5 conquistando il suo terzo oro stagionale;

Il secondo a scendere per difendere i colori reggini è stato Montesano Carmelo, categoria Esordienti A -37kg bianche/gialle, che dopo la buona prestazione di Rossano si ripete con un ottima prestazione nel primo tempo di gara ma non riesce a superare la fase dei quarti fermandosi per un punto di svantaggio 15 a 16;

l’ultima dopo a scendere nel campo di gara è stata Pegna Eleonora, categoria Cadetti B -30kg cinture Bianche/gialle che supera la semifinale per superiorità tecnica alla fine del secondo tempo l’avversaria per 59 a 11 e in fine vince la finale portando a casa il secondo oro reggino della giornata per 23 a 5. Completando così una giornata sorridente per il Taekwondo reggino e per il tecnico Barillà, pronto a tornare a lavorare con il suo staff, per un finale di stagione ancora lungo e intenso sulla strada per il Kim & Liù 2019, prossimo impegno per i tre giovani atleti reggini.