Taekwondo: l’Academy porta a casa diverse medaglie

Prima Stagione sportiva conclusasi con cinque medaglie all’internazionale Grecia Salentina 2019 di combattimento di Taekwondo, per i giovani atleti reggini dell’Academy Sport Center.

Sotto il sole caldo di Martano, piccola cittadina in provincia di Lecce, si sono incontrati sul tatami ottagonale circa 1000 atleti Nazionali e internazionali nella cornice della Grecia Salentina dando il meglio delle loro capacità atletiche, per arrivare sul gradino più alto del podio.

Nella prima giornata di gara di Venerdì 5 luglio, le due piccole combattenti Gattuso Alice e Romeo Eleonora hanno portato due bronzi nelle loro rispettive categorie Esordienti B -23 kg bianche/gialle la prima e categoria Esordienti A -24kg cinture bianche/gialle la seconda, dimostrando un ottimo impegno alla competizione. Sfortunato per alcune decisioni arbitrali, non riesce a superare la fase eliminatoria, nella categoria Esordienti A -37 kg cinture bianche/gialle, per un soffio di punti, il giovane Montesano Carmelo, che però dimostra una buona prestazione frutto di un percorso stagionale, che lo ha visto crescere in queste ultime competizioni.

Seconda giornata di Sabato 6 Luglio alle prese con la giovane campionessa italiana Kim&Liù 2019 Pegna Eleonora che si porta a casa un Argento nella categoria Cadetti B -30kg cinture bianche/gialle, prestazione,che non toglie la stagione in salita dell’atleta reggina.

Ultima giornata, di Domenica 7 Luglio, che chiude con un Bronzo di Pascale Samuele nella categoria Junior -78kg cinture bianche/gialle/verdi, e con una splendida prestazione da parte del giovane Pegna Michele, che dopo aver superato la semifinale nella categoria Junior-51 kg cinture blu/rosse, va a vincere la finale superando l’avversario per gap tecnico alla fine del secondo tempo di gara, conquistando così il suo terzo oro stagionale consecutivo, coronando così una stagione memorabile.

Questo chiude la stagione sportiva 2018/19, con un grande lavoro da parte di tutto lo staff di allenatori e medici nutrizionisti che sotto la guida del Tecnico Barillá Antonio hanno iniziato a costruire a Reggio Calabria questa piccola grande realtà sportiva chiamata Academy.