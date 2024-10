Taekwondo: doppietta d’Argento per i combattenti in nero dell’Academy Sport Center di Reggio Calabria

Impegno e amore per questa disciplina da parte di tutto lo staff e i ragazzi dell’Academy guidati dal Maestro Antonio C. Barillà

Il PalaGallo di Catanzaro è stato il palcoscenico di una competizione travolgente che ha radunato a Catanzaro tutte le società Calabresi di Taekwondo il 5 Maggio, quando si è svolto il Campionato Regionale Calabria di Combattimento per le categorie Benginers, Children e Kids. E in mezzo all’azione, l’Academy Sport Center ha messo piede sul podio con i suoi atleti ancora una volta, portando a casa non una, ma due medaglie d’argento grazie alla categoria Kids.

I giovani atleti dell’Academy, hanno difeso con maestria e determinazione i colori della loro società, rappresentando con orgoglio la città di Reggio Calabria. Uno dei protagonisti di questa giornata indimenticabile è stato Francesco Pizzimenti, alla sua prima esperienza in una competizione così importante. Con una buona prestazione, Francesco ha superato brillantemente la semifinale con due round di superiorità tecnica. Anche se non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio in finale, ha comunque portato a casa un meritato secondo posto nella categoria -27kg Kids, gruppo A, maschile.

Ma non è stato l’unico a lasciare il segno. Anche Miriam Laganà ha dimostrato una determinazione straordinaria, mostrando una buona tecnica. Nonostante i suoi sforzi, ha dovuto accontentarsi del secondo posto nella categoria -36kg Kids, gruppo B. Tuttavia, il suo impegno e la sua passione la porteranno sempre a migliorarsi ancora.

L’Academy Sport Center continua così nel suo percorso di formazione per migliorare i propri atleti di Taekwondo, preparando le future generazioni di campioni con dedizione e impegno.

Un altra Tappa della stagione che dimostra l’impegno e l’amore per questa disciplina da parte di tutto lo staff e i ragazzi dell’Academy guidati dal Maestro Antonio C. Barillà.