Medaglie d’oro per le atlete dell’Asd Taekwondo Reggio Calabria

Presso il palazzetto dello sport di Rossano Calabro (CS), si sono svolti i campionati interregionali di combattimento edizione 2022.

Alla competizione hanno preso parte 42 società provenienti dalla Campania, Puglia, Lazio e Sicilia.

La A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria anche questa volta si tinge di rosa; salgono sul gradino più alto del podio, Valeria Cutrupi categoria junior cinture nere 49 kg, che riconferma il titolo conquistato a Catanzaro lo scorso anno, vincendo in semifinale l’atleta pugliese col punteggio di 25 a 10 e conquistando la finale contro l’atleta di casa col risultato di 17 a 10. Alla sua prima partecipazione è invece Solaf Lahbiri. La giovane atleta reggina ha dimostrato di “saperci fare”, conquistando nella categoria cadetti cinture bianche 59 kg la medaglia d’oro; sconfiggendo prima in semifinale e poi in finale, due atlete cosentine col punteggio rispettivamente di 37 a 7 e 22 a 7.

Brave ragazze!!!!