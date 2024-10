Taekwondo: ai Campionati Italiani Cadetti anche gli atleti di Reggio Calabria

Si sono svolti a Genova questo fine settimana, presso l’RDS Stadium, i campionati italiani cadetti cinture nere di taekwondo, magistralmente organizzati dalla F.I.TA. (Federazione Italiana taekwondo), che ha visto competere circa 350 partecipanti facenti parte tra i più promettenti atleti nazionali.

In particolare, la manifestazione, ha coinvolto i giovani atleti di età compresa tra i 12 e 15 anni, ed anche in questa occasione la Calabria ha potuto vantare la presenza di diverse società sportive, tra cui Asd Taekwondo Reggio Calabria, A.s.d. Athlon, A.s.d. Gym club 2, A.s.d. Young club, A.s.d. taekwondo Cosenza, A.s.d. taekwondo in Fiore, che hanno tutte confermato un ottimo livello tecnico grazie alla costante preparazione dei ragazzi, portata avanti con moltissimo impegno e sacrificio.

La conferma e soddisfazione dell’ottimo lavoro effettuato sono 6 medaglie conquistate di cui 1 oro, 4 argenti ed 1 bronzo, nonché il piazzamento a podio della società A.s.d. Young club; risultati pertanto molto incoraggianti in previsione della formazione della rappresentativa regionale di combattimento, nonché delle prossime convocazioni azzurre.

A tutti loro vanno i complimenti del Presidente regionale Giancarlo Mascaro e di tutto Comitato regionale Fita Calabria.

Di seguito i risultati degli atleti e società calabresi:

Torcia Pierpaolo (A.s.d. Young club Catanzaro) – 1° classificato

Paravati Domenico (A.s.d. Young club Catanzaro) – 2° classificato

Mancuso Niccolo (A.s.d. Gym club 2) – 2° classificato

Perri Alessandro (A.s.d. taekwondo Cosenza) – 2° classificato

Loria Lorena (A.s.d. taekwondo in fiore) – 2^ classificata

Levato Martina (A.s.d. Gym club 2) – 3^ classificata

A.s.d. Young club Catanzaro – società 4^ classificata maschile