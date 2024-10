Taekwondo, il calabrese Simone Alessio nuovo campione europeo

Il calabrese Simone Alessio conquista la medaglia d’oro agli Europei di taekwondo di Manchester 2022. In finale ha superato brillantemente per 7-5 il danese Edi Hrnic: una vittoria di forza, di carattere ma anche di lucidità e maturità per l’italiano, nonostante la giovane età (appena 22 anni). Nell’atto conclusivo si è ritrovato in vantaggio per 7-1, prima di gestire il vantaggio negli ultimi due minuti del combattimento.

Il taekwondoka di Sellia Marina ha conquistato la medaglia d’oro proprio in Inghilterra, proprio in quella Manchester che lo ha visto trionfare tre anni fa. A distanza di 36 mesi Simone Alessio torna a far brillare la propria luce andando a conquistare un titolo che in qualche modo consacra l’ultimo periodo che lo ha visto protagonista a livello internazionale.