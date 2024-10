Taglio del nastro per la palestra MYB GYM. “Il Brazilian Jiu Jitsu arriva a Reggio Calabria”

L’innovazione che va a braccetto con lo sport, arriva a Reggio Calabria la “Move your body Gym ASD”.

La MYB GYM è una palestra alternativa in cui i reggini potranno finalmente confrontarsi con sport finora inesplorati e identificarsi in ciascuno di essi grazie alla passione e alla competenza dei due giovani proprietari.

Gabriella Ripepi e Francesco Giovanni Fragalà sono rispettivamente una reggina e un bergamasco con una passione comune: lo sport. Entrambi molto affermati a livello agonistico hanno un curriculum sportivo di tutto rispetto che li ha visti sfiorare la vetta del mondo.

Gabriella ha alle spalle un campionato mondiale in California, nel 2015, Francesco una carriera nel rugby nella massima serie.

Quella di Gabriella è la storia di una delle tante reggine costrette ad emigrare per poter inseguire il suo sogno: “Sono tornata da poco a Reggio dopo 7 anni di assenza in cui ho fatto il pieno di esperienze. Con Francesco volevamo portare in città qualcosa di nuovo e sorprendente che potesse attirare l’attenzione dei giovani e così nasce l’idea della nostra palestra”.

Una storia dunque lieto fine, perché Gabriella è riuscita nell’impresa in cui molti, purtroppo falliscono, ha fatto ritorno nella sua terra e ci ha costruito un futuro.

L’amore, la passione e la tenacia sono alla base della nuova attività che i due giovani hanno deciso di intraprendere. MYB offre ai reggini corsi di diverse discipline, in modo che gli avventori possano provare tutte le esperienze dell’allenamento ad alto livello.

Corsi specifici di functional training, interval training, killer core, kettelbell & power bags, sono solamente alcuni dei corsi a cui è possibile iscriversi in modo da poter raggiungere con facilità performances atletiche e abilità motorie che consentiranno anche ai meno pratici di eseguire al meglio tutti gli esercizi proposti.

Dal sollevamento pesi alla ginnastica a corpo libero, ogni iniziativa della nuova palestra reggina è volta ad allenare il maggior numero di muscoli possibile. La punta di diamante della nuova palestra reggina è però un’antica arte marziale, nata come metodo di difesa personale e successivamente evoluta in sport da combattimento: il Brazilian Jiu Jitsu.

Gabriella e il suo compagno sono dei professionisti del settore, entrambi presenti, ai primi posti, del ranking nazionale.

“La California è un po’ la patria del Jiu Jitsu – afferma Gabriella – E una volta tornata qui avevo in mente di trasmettere ad altri ciò che negli anni ho appreso. Da qui nasce l’idea di una palestra che si occupa di questa particolare arte marziale. Alla MYB però diamo molta importanza anche all’allenamento personale e funzionale. Sia io che Francesco siamo istruttori di Crossfit ed entrambi siamo atleti agonisti”.

Piccola ma accogliente, la ‘Move your Body Gym’ è strutturata per permettere ad ogni atleta di sfruttare al meglio le sue ore di allenamento. “Da una parte è possibile trovare tutto l’occorrente per l’allenamento funzionale, dall’altro tutto il necessario per imparare l’arte del Jiu Jitsu”.

Le sorprese però non finiscono qui, perché la MYB GYM ha ancora dei progetti da portare avanti per diventare a tutti gli effetti la palestra dei vostri sogni: “Dopo tanti anni di kick boxing e pugilato, il nostro obiettivo è quello di crescere anche sotto questo punto di vista. Abbiamo infatti intenzione di inserire corsi che riguardano anche questa disciplina per arrivare poi a creare delle classi di MMA”.

La ‘Move Your Body Gym ASD’ vi aspetta venerdì 13 aprile per la sua inaugurazione alle ore 19:00. Vieni a scoprire lo sport da combattimento e l’efficace metodo di difesa personale che ha rivoluzionato il mondo delle arti marziali classiche. Ti aspettiamo in Via Sbarre Superiori Diramazione Marconi n.21.