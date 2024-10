Taibi: “Cessione Reggina? Prima dal club. Mio futuro ancora incerto”

Parole (quasi) da Direttore Sportivo. Massimo Taibi, in tribuna al Granillo per Reggina-Akragas, è in piena orbita amaranto: nel programmare la prossima stagione, il direttivo di Via Petrara pare decisamente intenzionato ad affidare all’ex portiere l’incarico di DS amaranto. Poltrona che, nei fatti, è stata occupata da Salvatore Basile fino a tre settimana fa, nonostante la nomea di coordinatore dell’area tecnica.

“Ancora non so se realmente sarò io il nuovo Direttore Sportivo della Reggina” ha ammesso nel corso della trasmissione Tutti figli di Pianca, in onda su Radio Touring 104. “Sicuramente mi impegnerei affinché ci sia il massimo impegno da parte di tutti i componenti del collettivo. Se qualcuno non dovesse rigare dritto, dovrà aspettarsi nient’altro che un panino asciutto, senza nulla dentro….“

Inevitabile, poi, un pensiero sulla (non) trattativa che, nelle ultime settimane, ha trovato ampio risalto sui giornali, salvo chiudersi con un banale nulla di fatto: “Io credo che, qualora ci fosse la seria intenzione di acquistare o investire su una società calcistica, bisogna rendere la stessa prima interlocutrice di tale interesse. Andare, invece, prima dai giornalisti, dando semplice risonanza mediatica è sintomo di volontà decisamente ben lontane dal voler fare il bene della Reggina”.