Taibi si sbilancia su Menéz: ‘Ecco come stanno le cose’

Il diesse della Reggina, Massimo Taibi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoB. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni, molto importanti in ottica Jeremy Menez.

“Per quanto riguarda Menéz manca poco. Siamo ai dettagli. Jeremy è un campione che ha deciso di sposare con entusiasmo il nostro progetto. Da quando abbiamo vinto in casa con il Catanzaro abbiamo inanellato risultati su risultati, accrescendo la consapevolezza dei nostri mezzi e memorizzando di poter centrare il primo posto. Il Bari ha disputato un grande campionato, ci ha dato filo da torcere.”

Serie A il prossimo anno? E’ questo l’obiettivo?

“No, faremo di tutto per allestire una squadra in grado di disputare un buon campionato, sperando di restare agganciati al gruppo delle prime. Nella prossima Serie B ci saranno 6-7 squadre che partiranno davanti a noi. Dovremo scalare posizioni. Anche quest’anno gli addetti ai lavori non ci collocavano tra le favorite, poi invece…”.