Calciomercato Taibi: 'Grazie Nicolas, ma la Reggina non aspetta più'

E' finita per come tutti immaginavamo

E' finita come tutti immaginavamo. Lo stesso copione già visto e che ha avuto come protagonista mister Baroni. I tempi lunghi di risposta e quella dichiarazione del procuratore Joao Santos riguardo Nicolas, hanno fatto perdere ulteriormente la pazienza alla Reggina che aveva posto un limite alle attese. Rintracciato il ds Taibi ha dichiarato: "La società ringrazia Nicolas per questi mesi in cui ha fornito le proprie prestazioni alla Reggina, ma non siamo più intenzionati ad aspettarlo perchè abbiamo capito che ha preso accordi con altra società. Da domani cambieremo pagina e cercheremo un nuovo portiere".