Taibi, individuato il terzino destro. E poi dalla Triestina un altro esperto?

Se devi costruire una rosa quasi per intero, è quasi normale che vengano fuori quotidianamente nomi su nomi, anche quando semplici interessamenti o informazioni, giornalisticamente poi vengono trasformati in trattative. Taibi è molto attivo sul mercato ed i suoi confronti sono ripetuti soprattutto con società della massima serie.

Abbiamo già detto del Sassuolo con i prossimi arrivi di Franchini e Zecca, il Parma ha confermato che qualcuno dei suoi giovani indosserà la maglia della Reggina, le ultime novità arrivano dallo specialista di calciomercato Gianluca Di Marzio che parla di un dialogo approfondito tra il DS amaranto e la Fiorentina per il terzino destro Luca Mosti, vicecampione d’Italia con la Fiorentina Primavera.

Da tuttomercatoweb, invece, giunge notizia di un secondo interessamento per un altro giocatore della Triestina dopo quello riguardante il terzino sinistro Grillo. L’altro obiettivo sarebbe Davide Bariti, classe 91, discreta esperienza in B, due presenze in A con il Napoli e poi tanta buona serie C. Centrocampista dai piedi buoni, in carriera ha anche giocato sulla corsia esterna destra.