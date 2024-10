Taibi annuncia Procopio. Per il centrale non è finita, ecco l’attaccante in uscita

Sembrava un mercato chiuso per la Reggina, ma non è così. C'è da aspettarsi di tutto

Non è finita. La Reggina che ha perso Cosenza rimane sulle tracce di altri giocatori dalle stesse caratteristiche, quindi un difensore centrale che in un primo momento lo stesso DS aveva dichiarato di non cercare.

Dalle colonne dei colleghi di RNP, Taibi ha ufficialmente annunciato l’arrivo dell’esterno Matteo Procopio, il giovane che il Sud Tirol fino all’ultimo momento ha cercato di trattenere. E sempre Taibi ha parlato di sacrifici per uno dei due attaccanti attualmente in organico che rispondono al nome di Viola ed Ungaro. La scelta passerà a mister Cevoli.