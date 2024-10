Tajani nuovo segretario nazionale di Forza Italia: ‘C’è solo un presidente, Berlusconi’

"Non è facile guidare un movimento politico che ha avuto come leader per quasi 30 anni Silvio Berlusconi. Io posso garantire soltanto il mio impegno"

Antonio Tajani è il nuovo segretario nazionale ‘pro tempore’ di Forza Italia. Così ha deciso il Consiglio nazionale del partito che lo ha eletto all’unanimità. Sarà il leader di FI fino alla convocazione del prossimo Congresso.

Il voto è avvenuto per alzata di mano. “Non è facile guidare un movimento politico che ha avuto come leader per quasi 30 anni Silvio Berlusconi. Io posso garantire soltanto il mio impegno, determinazione, volontà di trasformare tutti i suoi sogni in realtà. Per farlo avrò bisogno di tutti quanti voi, di tutta la nostra classe dirigente, eletti, simpatizzanti, militanti”.

A Roma, nell’hotel Parco dei Principi, il Consiglio nazionale di Forza Italia. E’ il primo dalla morte di Silvio Berlusconi, un mese fa. Al tavolo sul palco ci sono Tajani, i capigruppo parlamentari Paolo Barelli e Licia Ronzulli, il capo delegazione di FI in Europa, Fulvio Martusciello, il tesoriere Fabio Roscioli e il notaio Togna che dovrà poi accertare il voto.

Seduti in sala i consiglieri: in tutto 213 quelli ammessi al voto tra parlamentari, ministri, amministratori locali. Nell’aprile del 2022 lo stesso albergo – considerato la casa romana della Nazionale di calcio e a volte buen refugio per il Milan – ha ospitato la convention di FI con il ritorno in scena di Berlusconi, anche dopo lo stop del Covid. Al fondatore di FI dedicato un video omaggio proiettato in sala.

“Vi prego di rimanere in piedi, questo è il primo Consiglio che si svolge senza Silvio Berlusconi – ha detto Tajani -, credo che sia meglio dedicare più che un minuto di silenzio, un minuto di applausi ma vedo che l’applauso è partito spontaneo”. Gli applausi sono durati parecchi minuti con i consiglieri in piedi e Tajani, sul palco, visibilmente commosso, mentre qualcuno in sala urlava ‘Silvio, Silvio’. Sullo schermo sul palco una foto del fondatore azzurro.

La lettera dei figli di Berlusconi

“Carissimi, grazie per l’appoggio e vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà e grazie per tutto ciò che farete d’ora in poi per continuare a far valere gli ideali di libertà, progresso e democrazia che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e la sua azione – è il contenuto della lettera che la famiglia di Silvio Berlusconi ha inviato al Consiglio nazionale di Forza Italia e che il coordinatore nazionale Antonio Tajani ha letto aprendo il consiglio -. Un abbraccio grande a tutti con i migliori auguri di buon lavoro”.

Alla guida di Forza Italia ‘segretario nazionale’

“Non è possibile più avere un presidente per il nostro movimento, per questo propongo al Consiglio di modificare in ogni articolo che lo prevede lo parola ‘presidente’ con la parola ‘segretario nazionale’ perché per noi c’è un solo presidente”. E’ la proposta del coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani, durante il Consiglio nazionale. Messa ai voti per alzata di mano, la proposta è stata approvata all’unanimità come ha riferito in sala la capogruppo al Senato, Licia Ronzulli.

Con la novità proposta da Tajani e approvata di fatto d’ora in poi il capo del partito si chiamerà ‘segretario nazionale’ e non più presidente. Quest’ultimo termine rimane riservato a Silvio Berlusconi che ha fondato Forza Italia e di cui resta traccia nello statuto – che quindi è stato aggiornato con le due novità – oltre che nel simbolo del partito.